Мяч, брошенный горизонтально с башни высотой 5 м, упал на расстоянии 7,5 м от её основания. Найти конечную скорость мяча.
Физика
Мяч, брошенный горизонтально с башни высотой 5 м, упал на расстоянии 7,5 м от её основания. Найти конечную скорость мяча.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Время падения мяча t = √ (2 * h / g) = √ (10 / 9,8) ≈ 1,01 c. Горизонтальная скорость мяча Vг = 7,5 / 1,01 = 7,425 м/c. Вертикальная скорость мяча в момент падения Vв = √ (2 * g * h) = √ 98 ≈ 9,9 м/c. Скорость в момент падения V = √ (Vг² + Vв²) = √ (9,9² + 7,425²) = 12,375 м/с.
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