Мяч, брошенный горизонтально с башни высотой 5 м, упал на расстоянии 7,5 м от её основания. Найти конечную скорость мяча.

Физика

Мяч, брошенный горизонтально с башни высотой 5 м, упал на расстоянии 7,5 м от её основания. Найти конечную скорость мяча.

Автор: Гость