тело брошено под углом а=60 градусов к горизонту с начльной скоростью 20 м/с. напишите зависимости х(t) y(t) для движущегося тела.

Физика
тело брошено под углом а=60 градусов к горизонту с начльной скоростью 20 м/с. напишите зависимости х(t) y(t) для движущегося тела.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная горизонтальная скорость тела   Vг = V * cos 60°= 20 * 1/2 = 10 Начальная вертикальная скорость тела      Vв = V * sin 60°= 20 * √ 3/2 = 10 * √ 3   X (t) = Vг * t = 10 * t Y (t) = 10 * √ 3 * t - g * t² / 2 при  0 ≤ t ≤ 20 * √ 3 / g    
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ТРИ СНЕГОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ, РАБОТАЯ ОДНОВРЕМЕННО, ЗА 1 ЧАС МОГУТ ОЧИСТИТЬ НЕ БОЛЕЕ 17 КМ ДОРОГИ ШИРИНОЙ 10 М. СКОЛЬКО МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ТАКИХ МАШИ...
Ответить
Математика
Как исключить целую часть из дроби восемнадцать целых и двадцать пять десятых?
Ответить
Алгебра
Средний возраст 11-ти игроков футбольной команды 22 года.Во время игры один из игроков получил травму и ушёл с поля.Средний возраст игроков,которые...
Ответить
Математика
Ростаяние между симферополем и запорожьем которое составляет 365 км,емеля преодолел на своей печи за 3 дня.за первые два дня он проехал 246 км,а за...
Ответить
Физика
Мяч, брошенный горизонтально с башни высотой 5 м, упал на расстоянии 7,5 м от её основания. Найти конечную скорость мяча.
Ответить