тело брошено под углом а=60 градусов к горизонту с начльной скоростью 20 м/с. напишите зависимости х(t) y(t) для движущегося тела.
Физика
тело брошено под углом а=60 градусов к горизонту с начльной скоростью 20 м/с. напишите зависимости х(t) y(t) для движущегося тела.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная горизонтальная скорость тела Vг = V * cos 60°= 20 * 1/2 = 10 Начальная вертикальная скорость тела Vв = V * sin 60°= 20 * √ 3/2 = 10 * √ 3 X (t) = Vг * t = 10 * t Y (t) = 10 * √ 3 * t - g * t² / 2 при 0 ≤ t ≤ 20 * √ 3 / g
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ТРИ СНЕГОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ, РАБОТАЯ ОДНОВРЕМЕННО, ЗА 1 ЧАС МОГУТ ОЧИСТИТЬ НЕ БОЛЕЕ 17 КМ ДОРОГИ ШИРИНОЙ 10 М. СКОЛЬКО МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ТАКИХ МАШИ...
Алгебра
Средний возраст 11-ти игроков футбольной команды 22 года.Во время игры один из игроков получил травму и ушёл с поля.Средний возраст игроков,которые...
Математика
Ростаяние между симферополем и запорожьем которое составляет 365 км,емеля преодолел на своей печи за 3 дня.за первые два дня он проехал 246 км,а за...