тело брошено под углом а=60 градусов к горизонту с начльной скоростью 20 м/с. напишите зависимости х(t) y(t) для движущегося тела.

Физика

тело брошено под углом а=60 градусов к горизонту с начльной скоростью 20 м/с. напишите зависимости х(t) y(t) для движущегося тела.

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