ТРИ СНЕГОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ, РАБОТАЯ ОДНОВРЕМЕННО, ЗА 1 ЧАС МОГУТ ОЧИСТИТЬ НЕ БОЛЕЕ 17 КМ ДОРОГИ ШИРИНОЙ 10 М. СКОЛЬКО МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ТАКИХ МАШИН ДЛЯ ОЧИСТКИ МОСКОВСКОЙ КОЛЬЦЕВОЙ АВТОДОРОГИ, ДЛИНА КОТОРОЙ-ОКОЛО 109 КМ , А ШИ...
Математика
ТРИ СНЕГОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ, РАБОТАЯ ОДНОВРЕМЕННО, ЗА 1 ЧАС МОГУТ ОЧИСТИТЬ НЕ БОЛЕЕ 17 КМ ДОРОГИ ШИРИНОЙ 10 М. СКОЛЬКО МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ТАКИХ МАШИН ДЛЯ ОЧИСТКИ МОСКОВСКОЙ КОЛЬЦЕВОЙ АВТОДОРОГИ, ДЛИНА КОТОРОЙ-ОКОЛО 109 КМ , А ШИРИНА - ОКОЛО 38 М , ЕСЛИ ОЧИСТКУ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ЗА 3 ЧАСА?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найдем площадь, которую могут очистить 3 машины за 1 час в квадратных км: S0=17*0.01=0.17 км2 общая площадь МКАД: S=109*0.038=4.142 км2 ттогда нужно троек машин для очистки МКАД за 1 час: 4,142/0,17=24,36 а машин 24,36*3=73,8, за 3 часа: 73,8/3=24,36=25 машин отвает 25 машины
Гость:
1) 17*0.010=0.17 км^2 - такую площадь дорожной полосы очистят за 1 час 3 снегоуборочные машины 2) 0.17\3 км^2 - такую площадь дорожной полосы очистит за 1 час 1 снегоуборочная машина 3) 109*38=4.142 км^2 - площадь дорожной полосы Московской кольцевой автодороги 4) 4.142/3 км^2 - такую площадь дорожной полосы Московской кольцевой автодороги дожны очистить за час снегоуборочные машины 5) 4.142/3 :0.17/3=24.3 (приблизительно), значит нужно 24+1=25 снегоуборочных машин для очистки Московкой автокольцевой дороги ответ: 25 машин самое меньшее нужно
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