ТРИ СНЕГОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ, РАБОТАЯ ОДНОВРЕМЕННО, ЗА 1 ЧАС МОГУТ ОЧИСТИТЬ НЕ БОЛЕЕ 17 КМ ДОРОГИ ШИРИНОЙ 10 М. СКОЛЬКО МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ТАКИХ МАШИН ДЛЯ ОЧИСТКИ МОСКОВСКОЙ КОЛЬЦЕВОЙ АВТОДОРОГИ, ДЛИНА КОТОРОЙ-ОКОЛО 109 КМ , А ШИ...

Математика

ТРИ СНЕГОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ, РАБОТАЯ ОДНОВРЕМЕННО, ЗА 1 ЧАС МОГУТ ОЧИСТИТЬ НЕ БОЛЕЕ 17 КМ ДОРОГИ ШИРИНОЙ 10 М. СКОЛЬКО МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ТАКИХ МАШИН ДЛЯ ОЧИСТКИ МОСКОВСКОЙ КОЛЬЦЕВОЙ АВТОДОРОГИ, ДЛИНА КОТОРОЙ-ОКОЛО 109 КМ , А ШИРИНА - ОКОЛО 38 М , ЕСЛИ ОЧИСТКУ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ЗА 3 ЧАСА?

Автор: Гость