Как исключить целую часть из дроби восемнадцать целых и двадцать пять десятых?
Математика
Как исключить целую часть из дроби восемнадцать целых и двадцать пять десятых?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25÷10=2,5 значит, целая часть дроби 25/10: 2 2+18=20 целая часть всей дроби
Гость:
Выделяем целую часть из 25/10=2цел5/10=2цел1/2. теперь всё складываем: 18+2+1/2=20цел1/2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Средний возраст 11-ти игроков футбольной команды 22 года.Во время игры один из игроков получил травму и ушёл с поля.Средний возраст игроков,которые...
Математика
Ростаяние между симферополем и запорожьем которое составляет 365 км,емеля преодолел на своей печи за 3 дня.за первые два дня он проехал 246 км,а за...
Физика
Мяч, брошенный горизонтально с башни высотой 5 м, упал на расстоянии 7,5 м от её основания. Найти конечную скорость мяча.