Средний возраст 11-ти игроков футбольной команды 22 года.Во время игры один из игроков получил травму и ушёл с поля.Средний возраст игроков,которые остались на поле стал 21 год .Сколько лет игроку,который получил травму?

Алгебра

Средний возраст 11-ти игроков футбольной команды 22 года.Во время игры один из игроков получил травму и ушёл с поля.Средний возраст игроков,которые остались на поле стал 21 год .Сколько лет игроку,который получил травму?

Автор: Гость