Средний возраст 11-ти игроков футбольной команды 22 года.Во время игры один из игроков получил травму и ушёл с поля.Средний возраст игроков,которые остались на поле стал 21 год .Сколько лет игроку,который получил травму?
Алгебра
Средний возраст 11-ти игроков футбольной команды 22 года.Во время игры один из игроков получил травму и ушёл с поля.Средний возраст игроков,которые остались на поле стал 21 год .Сколько лет игроку,который получил травму?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общий возраст игроков до ухода травмированного был 22 * 11 = 242 года. После ухода травмированного игрока он стал 21 * 10 = 210 лет. Следовательно, возраст травмированного игрока 242 - 210 =32 года.
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