на свои деньги Петя мог бы купить 8 бубликов и 7 пирожных либо 5 бубликов и 8 пирожных а сколько он мог бы купить одних бубликов?

Гость: Гость:

8 бубликов 7 пирожных стоят как 5 буликов и 8 пирожных, значит 3 бублика стоят как одно пирожное (забрали по 5 буликов 7 пирожных от обеих покупок, оставшиеся покупки очевидно тоже сохранят равенство стоимости) одно пирожное стоит как 3 бублика, а 7 пирожных стоят как 7*3=21 бублик поэтому на свои деньги Петя мог бы купить 8+21=29 бубликов ответ: 29 бубликов