на свои деньги Петя мог бы купить 8 бубликов и 7 пирожных либо 5 бубликов и 8 пирожных а сколько он мог бы купить одних бубликов?

Алгебра
на свои деньги Петя мог бы купить 8 бубликов и 7 пирожных либо 5 бубликов и 8 пирожных а сколько он мог бы купить одних бубликов?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 бубликов 7 пирожных стоят как 5 буликов и 8 пирожных, значит 3 бублика стоят как одно пирожное (забрали по 5 буликов 7 пирожных от обеих покупок, оставшиеся покупки очевидно тоже сохранят равенство стоимости)   одно пирожное стоит как 3 бублика, а 7 пирожных стоят как 7*3=21 бублик поэтому на свои деньги Петя мог бы купить 8+21=29 бубликов ответ: 29 бубликов  
Гость:
8б+7п=5б+8п 8б-5б=8п-7п 3б=1п 8б+(7*3б)=29б  или 5б+(8*3б)=29б ,где б-бублик,п-пироженное.  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Даны векторы a=(1;2) и б =(3;-1). При каком А сколярное произведение векторов б+Аа и б равно нулю? 1)-12; 2)-16; 3)15; 4)-10; 5)13;.
Ответить
Физика
тело брошено под углом а=60 градусов к горизонту с начльной скоростью 20 м/с. напишите зависимости х(t) y(t) для движущегося тела.
Ответить
Математика
ТРИ СНЕГОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ, РАБОТАЯ ОДНОВРЕМЕННО, ЗА 1 ЧАС МОГУТ ОЧИСТИТЬ НЕ БОЛЕЕ 17 КМ ДОРОГИ ШИРИНОЙ 10 М. СКОЛЬКО МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ТАКИХ МАШИ...
Ответить
Математика
Как исключить целую часть из дроби восемнадцать целых и двадцать пять десятых?
Ответить
Алгебра
Средний возраст 11-ти игроков футбольной команды 22 года.Во время игры один из игроков получил травму и ушёл с поля.Средний возраст игроков,которые...
Ответить