на свои деньги Петя мог бы купить 8 бубликов и 7 пирожных либо 5 бубликов и 8 пирожных а сколько он мог бы купить одних бубликов?
Алгебра
на свои деньги Петя мог бы купить 8 бубликов и 7 пирожных либо 5 бубликов и 8 пирожных а сколько он мог бы купить одних бубликов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 бубликов 7 пирожных стоят как 5 буликов и 8 пирожных, значит 3 бублика стоят как одно пирожное (забрали по 5 буликов 7 пирожных от обеих покупок, оставшиеся покупки очевидно тоже сохранят равенство стоимости) одно пирожное стоит как 3 бублика, а 7 пирожных стоят как 7*3=21 бублик поэтому на свои деньги Петя мог бы купить 8+21=29 бубликов ответ: 29 бубликов
Гость:
8б+7п=5б+8п 8б-5б=8п-7п 3б=1п 8б+(7*3б)=29б или 5б+(8*3б)=29б ,где б-бублик,п-пироженное.
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