1. Пловец проплыл бассейн по прямой водной дорожке длиной 50 м дважды (туда и обратно). Определите координаты тела в начальной, средней и конечной точках траектории, а также путь, пройденный телом, и его перемещение.

Физика

1. Пловец проплыл бассейн по прямой водной дорожке длиной 50 м дважды (туда и обратно). Определите координаты тела в начальной, средней и конечной точках траектории, а также путь, пройденный телом, и его перемещение.

Автор: Гость