1. Пловец проплыл бассейн по прямой водной дорожке длиной 50 м дважды (туда и обратно). Определите координаты тела в начальной, средней и конечной точках траектории, а также путь, пройденный телом, и его перемещение.
Физика
1. Пловец проплыл бассейн по прямой водной дорожке длиной 50 м дважды (туда и обратно). Определите координаты тела в начальной, средней и конечной точках траектории, а также путь, пройденный телом, и его перемещение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
координаты тела в начальной и конечной точке совпадают путь пройденный телом 50*2=100 м перемещение равно 0, так как начальные и конечные координаты совпадают
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