Яке число треба пiдставити замiсть а ,щоб коренем рiвняння 56-(x-а)=28було число 43?очень нужно помогите пожалуйста

Математика
Яке число треба пiдставити замiсть а ,щоб коренем рiвняння 56-(x-а)=28було число 43?очень нужно помогите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Подставим вместо х число 43 и найдём значение а 56-(43-а)=28 43-а=56-28 43-а= 28 а=43-28 а= 15   проверка:56-(43-15)= 28
Гость:
так как х=43, то подставим его значение в уравнение и получим 56-(43-а)=28 43-а=56-28 а=43-28 а=15   
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
велосипедист проехал 30 км со скоростью 54 м\с и 51 км за 3ч. Какова средняя скорость?
Ответить
Физика
1. Пловец проплыл бассейн по прямой водной дорожке длиной 50 м дважды (туда и обратно). Определите координаты тела в начальной, средней и конечной ...
Ответить
Алгебра
на свои деньги Петя мог бы купить 8 бубликов и 7 пирожных либо 5 бубликов и 8 пирожных а сколько он мог бы купить одних бубликов?
Ответить
Математика
Даны векторы a=(1;2) и б =(3;-1). При каком А сколярное произведение векторов б+Аа и б равно нулю? 1)-12; 2)-16; 3)15; 4)-10; 5)13;.
Ответить
Физика
тело брошено под углом а=60 градусов к горизонту с начльной скоростью 20 м/с. напишите зависимости х(t) y(t) для движущегося тела.
Ответить