Яке число треба пiдставити замiсть а ,щоб коренем рiвняння 56-(x-а)=28було число 43?очень нужно помогите пожалуйста

Подставим вместо х число 43 и найдём значение а 56-(43-а)=28 43-а=56-28 43-а= 28 а=43-28 а= 15 проверка:56-(43-15)= 28

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так как х=43, то подставим его значение в уравнение и получим 56-(43-а)=28 43-а=56-28 а=43-28 а=15