место заключения сделок между банкирами торговцами негоциантами
Обществознание
место заключения сделок между банкирами торговцами негоциантами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это ....... .............биржа
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