место заключения сделок между банкирами торговцами негоциантами

Обществознание
место заключения сделок между банкирами торговцами негоциантами
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Автор: Гость
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Гость:
это ....... .............биржа 
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