ОТЦУ 30 ЛЕТ , А СЫНУ 8 . ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ЛЕТ ОТЕЦ БУДЕТ В 3 РАЗА СТАРШЕ СЫНА. РЕШЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ УРАВНЕНИЯ

x - лет отцу х- 22 - лет сыну х=3(x-22) -2x= -66 x=33 в 33года отец будет старше сына в три раза 33-30=3 - через 3 года отец будет старше сына в три раза

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пусть через х лет отец будет в 3 раза старше сына, тогда сыну тогда будет х+8 лет, отцу х+30 лет. По условию задачи составляем уравнение: 3(х+8)=х+30 3х+24=х+30 3х-х=30-24 2х=6 х=6\2 х=3 ответ: через 3 года (30+3):(8+3)=33:11=3