2 поезда идут навстречу друг другу со станций ,расстояние между которыми 385 км.один поезд вышел на 2 часа раньше со скоростью 53 км/ч.поезда встретились через 3ч после выхода второго.Найди скорость второго поезда

Математика

2 поезда идут навстречу друг другу со станций ,расстояние между которыми 385 км.один поезд вышел на 2 часа раньше со скоростью 53 км/ч.поезда встретились через 3ч после выхода второго.Найди скорость второго поезда

Автор: Гость