2 поезда идут навстречу друг другу со станций ,расстояние между которыми 385 км.один поезд вышел на 2 часа раньше со скоростью 53 км/ч.поезда встретились через 3ч после выхода второго.Найди скорость второго поезда
Математика
2 поезда идут навстречу друг другу со станций ,расстояние между которыми 385 км.один поезд вышел на 2 часа раньше со скоростью 53 км/ч.поезда встретились через 3ч после выхода второго.Найди скорость второго поезда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2*53=106 км\час - проехал первый поезд за 2 часа 2) 385-106=279 км - расстояние между поездами в момент выезда второго поезда 3) 279:3=93 км\час - сумма скоростей поездов 4) 93-53=40 км\час - скорость второго поезда ответ: 40 км\час
Гость:
385-53*2=279км расстояние до встречи поездов 279/3=93км/ч скорость сближения 93-53=40км/ч скорость второго поезда
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