Два автомобиля выехали одновременно из пунктов А и Б, расстояние между которыми равно 320 км, навстречу друг другу с различными скоростями. Их встреча произошла через 3 ч 12 мин после начала движения. Если бы скорость 1-го авто...

Алгебра

Два автомобиля выехали одновременно из пунктов А и Б, расстояние между которыми равно 320 км, навстречу друг другу с различными скоростями. Их встреча произошла через 3 ч 12 мин после начала движения. Если бы скорость 1-го автомобиля была на 50 % больше, то автомобили встретились бы в пути через 2 ч 40 мин после начала движения. За сколько часов 1-ый автомобиль преодолел путь от А до Б?

Автор: Гость