Два автомобиля выехали одновременно из пунктов А и Б, расстояние между которыми равно 320 км, навстречу друг другу с различными скоростями. Их встреча произошла через 3 ч 12 мин после начала движения. Если бы скорость 1-го авто...
Алгебра
Два автомобиля выехали одновременно из пунктов А и Б, расстояние между которыми равно 320 км, навстречу друг другу с различными скоростями. Их встреча произошла через 3 ч 12 мин после начала движения. Если бы скорость 1-го автомобиля была на 50 % больше, то автомобили встретились бы в пути через 2 ч 40 мин после начала движения. За сколько часов 1-ый автомобиль преодолел путь от А до Б?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3ч12 мин=3 +12\60=3+1\5=3.2 часа 2) 320 : 3.2= 100 км\час - общая скорость автомобилей 3) 2ч40мин=2+40\60 = 2+2\3=8\3 часа 4) 320:8\3=320:8*3=120 км\час - общая скорость автомобилей, если первый автомобиль увеличит скорость на 50% 5) 120-100=20 км\час - на столько увеличилась скорость первого автомобиля 6) 50% от скорости первого автомобиля становят 20 км\час, значит скорость первого автомобиля равна 20*2=40 км\час ответ: 40 км\час
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