число мальчиков равно числу девочек 2:3 найдите отношение мальчиков ко всем
Алгебра
число мальчиков равно числу девочек 2:3 найдите отношение мальчиков ко всем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть девочек 3х , тогда мальчиков 2х, всех детей 3х+2х=5х, отношение мальчиков ко всем (2х):(5х)=2:5 ответ: 2:5
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