Найдите значение многочлена x4 + 2x3 + x2 — 4 при условии, что x3 + x — 2 = 0.
Геометрия
Найдите значение многочлена x4 + 2x3 + x2 — 4 при условии, что x3 + x — 2 = 0.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x4 + 2x^3 + x^2 — 4=x^4+x^2-2x+2x^3+2x-4=(x^4+x^2-2x)+(2x^3+2x-4)= =x(x^3+x-2)+2(x^3+2x-4)=(x+2)(x^3+2x-4)=(x+2)*0=0 ответ: 0
Гость:
Х⁴ + 2 * Х³ + Х² - 4 = Х³ * (Х + 2) + (Х - 2) * (Х + 2) = (Х + 2) * (Х³ + Х - 2) Поскольку Х³ + Х - 2 = 0, то и исходное выражение равно 0
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