покупателю продали по одинаковой цене 5 метра желтой ткани и 3 метра синий.Вся эта ткань стоила а рублей.Запиши по данному условию выражения,которые показывают 1)сколько стоил 1 метр ткани;2)сколько стоила ткань каждого цвета.

Математика

покупателю продали по одинаковой цене 5 метра желтой ткани и 3 метра синий.Вся эта ткань стоила а рублей.Запиши по данному условию выражения,которые показывают 1)сколько стоил 1 метр ткани;2)сколько стоила ткань каждого цвета.

Автор: Гость