покупателю продали по одинаковой цене 5 метра желтой ткани и 3 метра синий.Вся эта ткань стоила а рублей.Запиши по данному условию выражения,которые показывают 1)сколько стоил 1 метр ткани;2)сколько стоила ткань каждого цвета.

Математика
покупателю продали по одинаковой цене 5 метра желтой ткани и 3 метра синий.Вся эта ткань стоила а рублей.Запиши по данному условию выражения,которые показывают 1)сколько стоил 1 метр ткани;2)сколько стоила ткань каждого цвета.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (5+3)/а - стоит 1 метр ткани 2) 8/а * 5=40/а - стоит ткань желтого цвета     8/а * 3= 24/а - стоит ткань синего цвета
Гость:
1}a/{5+3}=8/a         2} [8/a}/{5+3}                                                                                                              
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