 Придумайте пример, который опровергает утверждение:1)если произведение двух натуральных чисел делится на некоторое число, то хотя бы одно из них делится на это число. 2) если ни одно из двух натуральных чисел не делится на нек...

Гость: Гость:

1)пример 1:произведние чисел 6 и 8 равно 6*8=48 делится на 12 (48:12=4) но ни одно из чисел 6 и 8 на 12 не делится пример 2: произведние чисел 6 и 18 равно 6*18=108 делится на 4 (108:4=27) но ни одно из чисел 6 и 18 на 4 нацело не делится поєтому, если произведение двух натуральных чисел делится на некоторое число, то хотя бы одно из них делится на это число, неверное утверждение 2) пример1: ни одно из чисел 6 и 18 на 4 нацело не делится, но их произведение 108 (6*8=108) на 4 делится нацело 108:4=27 пример 2: ни одно из чисел 10 и 15 не делится на 6, но их произведение 150 (10*15=150) делится нацело на 6, 150:6=25, поєтому если ни одно из двух натуральных чисел не делится на некоторое число, то и их произведение не делится на число, неверное утверждение