икс в четвертой степени минус восемь икс в третьей степени плюс шестьнадцать икс в квадрате больше или равно шестьнадцати
Алгебра
икс в четвертой степени минус восемь икс в третьей степени плюс шестьнадцать икс в квадрате больше или равно шестьнадцати
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х^4 - 8x^3 + 16x^2 >= 16 Вынесем х^2: x^2 - 8x + 16 >= 4 x^2 - 8x - 12 >= 0 D = 64 - 4 * 1 * (-12) = 112 x1,2 = (8 +- корень из 112)/2 = (все пишется под корнем): (64 +- 112)/4 = х1 = корень из 44; х2 = корень из -12. Т.к корня из отрицательного числа не существует, то х2 не является решением. Решением является х1, т.е корень из 44. Обл. определения: [корень из 44; + бесконечность].
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