знайди значення виразу а*9,якщо а=6,а=3
Математика
знайди значення виразу а*9,якщо а=6,а=3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а * 9 - то же самое, что и 9а. 1) При а = 6: 9 * 6 = 54. 2) При а = 3: 9 * 3 = 27. Ответ: 1) 54; 2) 27.
Гость:
а*9 вместо а ставим 6 6*9=54 вместо а ставим 3 3*9=27
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