какие углеводороды называются циклоалканами

Химия
какие углеводороды называются циклоалканами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это углеводороды, атомы углерода которых образуют замкнутую цепь атомов, причём все атомы углерода связаны простыми связями. Такие углеводороды входят в состав нефти, отсюда название нафтены.
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