Придумайте предложения: Как колокольчик звенит ; Словно драгоценный камень;Будто сонная река; как цветущий яблоневый сад Например:Её глаза , как роза,рдеют

Гость: Гость:

Она была красива и свежа, как цветущий яблоневый сад.У неё такой голос,словно колокольчик звенит. Аромат, словно драгоценный камень, призван завершать образ стильной женщины. Внизу, будто сонная река, раскинулось поле пшеницы.