Придумайте предложения: Как колокольчик звенит ; Словно драгоценный камень;Будто сонная река; как цветущий яблоневый сад Например:Её глаза , как роза,рдеют
Русский язык
Придумайте предложения: Как колокольчик звенит ; Словно драгоценный камень;Будто сонная река; как цветущий яблоневый сад Например:Её глаза , как роза,рдеют
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она была красива и свежа, как цветущий яблоневый сад.У неё такой голос,словно колокольчик звенит. Аромат, словно драгоценный камень, призван завершать образ стильной женщины. Внизу, будто сонная река, раскинулось поле пшеницы.
Гость:
1. Слышите, как колокольчик звенит над Россией, птичья трель. 2. Женщина, словно драгоценный камень, единственна и неповторима. 3. На окраине села, будто сонная река, раскинулось голубое поле васильков. 4. Душа младенца чиста и прекрасна, как цветущий яблоневый сад.
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