К каждой паре слов подбери прилагательное, которое с одним словом употреблялось бы в прямом значении, а с другими – в переносном: ) хвост, холод

Русский язык

К каждой паре слов подбери прилагательное, которое с одним словом употреблялось бы в прямом значении, а с другими – в переносном: ) хвост, холод

Автор: Гость