1) На склад привезли 37 пачек учебников, по 24 учебника в каждой пачке . Можно ли поровну распределить эти учебники между тремя книжными магазинами?2) Формулой каких чисел является равенство :а=7n a=4n a=8n a=17n? 

Гость: Гость:

1) 37*24=888 учебников, всего привезли на склад 2) 888:24=296 учебников - столько учебников достанется каждому магазину если пачки можна раскрывать иначе так как 37 не делится на 3, то 37 пачек нельзя будет поровну распределить ответ: если можна распаковывать пачки да -можно распределить, каждый магазни получит по 296 учебников, если нельзя распаковывать - распределить поровну нельзя 2) n -наверное натуральное... а=7n - числа кратные 7 (числа, что нацело делятся на 7) a=4n -числа кратные 4 (числа, что нацело делятся на 4) a=8n - числа кратные 8 (числа, что нацело делятся на 8) a=17n - числа кратные 17 (числа, что нацело делятся на 17)