Некто пришел в ряд, купил игрушек для малых ребят. За первую игрушку заплатил 1/5 часть своих денег, за вторую -3/7 остатка от первой покупки. По приезде в дом нашел в кошельке денег 1руб 92 коп. Спрашивантся сколько было в кош...
Математика
Некто пришел в ряд, купил игрушек для малых ребят. За первую игрушку заплатил 1/5 часть своих денег, за вторую -3/7 остатка от первой покупки. По приезде в дом нашел в кошельке денег 1руб 92 коп. Спрашивантся сколько было в кошельке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-1/5 = 4/5 всех денег - остаток после первой покупки 3/7 * 4/5 = 12/35 всех денег - заплачено за вторую 4/5 - 12/35 = 28/35 - 12/35 = 16/35 всех денег - остаток после второй покупки, что соответствует 1р92к 192 : 16/35 = 192*35/16 = 420 к = 4р20к Ответ: было 4р20к
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