Некто пришел в ряд, купил игрушек для малых ребят. За первую игрушку заплатил 1/5 часть своих денег, за вторую -3/7 остатка от первой покупки. По приезде в дом нашел в кошельке денег 1руб 92 коп. Спрашивантся сколько было в кош...

Математика

Некто пришел в ряд, купил игрушек для малых ребят. За первую игрушку заплатил 1/5 часть своих денег, за вторую -3/7 остатка от первой покупки. По приезде в дом нашел в кошельке денег 1руб 92 коп. Спрашивантся сколько было в кошельке?

Автор: Гость