знайдіть усі натуральні числа при діленні яких на7 частка дорівнюватиме остачі

Математика
знайдіть усі натуральні числа при діленні яких на7 частка дорівнюватиме остачі
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ділене:дільник=частка(неповна)+остача ділене=дільник*частка(неповна)+остача при діленні яких на7 остача може бути 0,1,2,3,4,5,6(остача менше частки),   тому можливі числа будуть 0*7+0=0 - не підходить, бо не натуральне 1*7+1=8 2*7+2=16 3*7+3=24 4*7+4=32 5*7+5=40 6*7+6=48 відповідь: 8,16,24,32, 40, 48
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
в цехе поставили автомат производительность которого была на 8 деталей в час выше производительность рабочего после 2 часа работы автомат виполнил ...
Ответить
Математика
Расфасовали 12кг 600 грамм конфет в коробки,по 300грамм в каждой.Сколько коробок конфет получилось?
Ответить
Английский язык
Correct a mistake in each of following sentences.  1)I have work hard to inprove my English. 2)Joan don’t  have to go.She can stay here. 3)I’m  sor...
Ответить
Химия
какие типы химической связи существуют в следующих веществах a)Lil N2
Ответить
Русский язык
К каждой паре слов подбери прилагательное, которое с одним словом употреблялось бы в прямом значении, а с другими – в переносном: ) хвост, холод
Ответить