знайдіть усі натуральні числа при діленні яких на7 частка дорівнюватиме остачі

Гость: Гость:

ділене:дільник=частка(неповна)+остача ділене=дільник*частка(неповна)+остача при діленні яких на7 остача може бути 0,1,2,3,4,5,6(остача менше частки), тому можливі числа будуть 0*7+0=0 - не підходить, бо не натуральне 1*7+1=8 2*7+2=16 3*7+3=24 4*7+4=32 5*7+5=40 6*7+6=48 відповідь: 8,16,24,32, 40, 48