в цехе поставили автомат производительность которого была на 8 деталей в час выше производительность рабочего после 2 часа работы автомат виполнил шестичасовую норму рабочего какова производительность автомата

Алгебра

в цехе поставили автомат производительность которого была на 8 деталей в час выше производительность рабочего после 2 часа работы автомат виполнил шестичасовую норму рабочего какова производительность автомата

Автор: Гость