в цехе поставили автомат производительность которого была на 8 деталей в час выше производительность рабочего после 2 часа работы автомат виполнил шестичасовую норму рабочего какова производительность автомата
Алгебра
в цехе поставили автомат производительность которого была на 8 деталей в час выше производительность рабочего после 2 часа работы автомат виполнил шестичасовую норму рабочего какова производительность автомата
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - количество деталей рабочего за час, у - автомата. По условию задачи х+8=у, 2у=6х. Умножаем первое равенство на 2, получаем 2х+16=2у. Сравниваем 2х+16=6х, 16=6х-2х, 4х=16, х=4. Подставляем и получаем 2у=6*4=24, у=12
Гость:
Если шестичасовый объем работы выполнен за 2 часа, то производительность труда возросла в 3 раза. Получаем уравнение 3 * Х = Х + 8 2 * Х = 8 Х = 4 Итак, производительность рабочего 4 детали в час, а автомата - 4 + 8 = 12
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