Запишите ионные уравнения 1) K2O+H2O=2KOH 2) Na2O+SO3=Na2SO4
Химия
Запишите ионные уравнения 1) K2O+H2O=2KOH 2) Na2O+SO3=Na2SO4
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Оксиды (K2O, Na2O, SO3) в ионных уравнениях не расписываются
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