Один трактор может вспахать поле за 14 часов,а другой-за 8 часов.Какой трактор больше вспашет:первый за 7 часов или второй за 5 часов?
Математика
Один трактор может вспахать поле за 14 часов,а другой-за 8 часов.Какой трактор больше вспашет:первый за 7 часов или второй за 5 часов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
за 1 час первый трактор вспашет 1/14 всего поля, за 7 часов - 7/14=1/2 за 1 час второй трактор вспашет 1/8 всего поля, за 5 часов - 5/8 приведём 1/2 и 5/8 к общему знаменателю: 1/2=4/8 5/8 > 4/8, значитвторой трактор за 5 часов вспашет больше, чем первый за 7 часов.
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