Некий человек нанял работника на год, обещал дать ему 12 рублей и кафтан. Но тот, поработав 7 месяцев, захотел уйти, и просил справедливой платы с кафтаном. Хозяин дал ему расчет по справедливости: 2 рубля и кафтан, и следует з...

Математика
Некий человек нанял работника на год, обещал дать ему 12 рублей и кафтан. Но тот, поработав 7 месяцев, захотел уйти, и просил справедливой платы с кафтаном. Хозяин дал ему расчет по справедливости: 2 рубля и кафтан, и следует знать, какой цены был кафтан?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть кафтан стоит Х рублей. Тогда получаем пропорцию (Х + 12) / 12 = (X + 2) / 7 7 * (X + 12) = 12 * (X + 2) 7 * X + 84 = 12 * X + 24 5 * X = 60 X = 12 Кафтан стоит 12 рублей
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