Некий человек нанял работника на год, обещал дать ему 12 рублей и кафтан. Но тот, поработав 7 месяцев, захотел уйти, и просил справедливой платы с кафтаном. Хозяин дал ему расчет по справедливости: 2 рубля и кафтан, и следует з...

Математика

Некий человек нанял работника на год, обещал дать ему 12 рублей и кафтан. Но тот, поработав 7 месяцев, захотел уйти, и просил справедливой платы с кафтаном. Хозяин дал ему расчет по справедливости: 2 рубля и кафтан, и следует знать, какой цены был кафтан?

Автор: Гость