автобус проходит расстояние от города до деревни за 8часов, легковая машина - за 6часов.какое расстояние больше пройденное автобусом за 5 ч или легковой машиной за 4 ч.

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За 1 час автобус проходит 1/8 всего пути, за 5 часов - 5/8 За 1 час легковая машина проходит 1/6 всего пути, за 4 часа - 4/6=2/3 Приведём 5/8 и 2/3 к общему знаменателю: 5/8= 15/24 2/3=16/24 16/24 > 15/24, значит легковая машина за 4 часа проходит больше, чем автобус за 5 часов.