автобус проходит расстояние от города до деревни за 8часов, легковая машина - за 6часов.какое расстояние больше пройденное автобусом за 5 ч или легковой машиной за 4 ч.
Математика
автобус проходит расстояние от города до деревни за 8часов, легковая машина - за 6часов.какое расстояние больше пройденное автобусом за 5 ч или легковой машиной за 4 ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 1 час автобус проходит 1/8 всего пути, за 5 часов - 5/8 За 1 час легковая машина проходит 1/6 всего пути, за 4 часа - 4/6=2/3 Приведём 5/8 и 2/3 к общему знаменателю: 5/8= 15/24 2/3=16/24 16/24 > 15/24, значит легковая машина за 4 часа проходит больше, чем автобус за 5 часов.
Гость:
Если автобус проходит расстояние от города до деревни за 8часов, легковая машина за 6 часов, то за 5 часов автобус проедет столько же, сколько машина за 5 * 6 / 8 = 3,75 часа. Следовательно, за 4 часа машина проедет больше.
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