Расстояние между параллельными прямыми m и n ровно 5 см. Точка A находится на расстоянии 3 см. от прямой m . Определите расстояние от точки A до прямой n. Сделайте чертежи.
Математика
Расстояние между параллельными прямыми m и n ровно 5 см. Точка A находится на расстоянии 3 см. от прямой m . Определите расстояние от точки A до прямой n. Сделайте чертежи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) m//n, точка А находится между прямыми: 5-3=2 (см) - расстояние от точки А до прямой n 2) m//n, точка А находится снаружи: 5+3=8 (см) - расстояние от точки А до прямой n
Гость:
1) m//n, точка А находится между прямыми: 5-3=2 (см) - расстояние от точки А до прямой n 2) m//n, точка А находится снаружи: 5+3=8 (см) - расстояние от точки А до прямой n
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