После двукратного повышения каждый раз на 10% цена товара стала равной 484 рублей. Какова была цена товара после первого повышения?
Алгебра
После двукратного повышения каждый раз на 10% цена товара стала равной 484 рублей. Какова была цена товара после первого повышения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть изначальная цена была х рублей, 10% от х равно 0.1х, цена после первого повышения равна х+0.1х=1.1х рублей, 10% от 1.1х равно 0.1*1.1х=0.11х, цена после второго повышения 1.1х+0.11х=1.21х рублей. По условию задачи 1.21х=484 х=484:1.21 х=400 1.1х=400*1.1=440 ответ: 440 рублей -цена после первого повышения
Гость:
x- начальная цена 10%=0,1 1,1*1,1x =484 1,21x=484 x=400 1,1x = 1,1*400 = 440рублей - цена товара после первого повышения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расстояние между параллельными прямыми m и n ровно 5 см. Точка A находится на расстоянии 3 см. от прямой m . Определите расстояние от точки A до пр...
Математика
От двух остановок,расстояние между которыми 1 км,отошли два автобуса.Один из них прошел 140 м,а другой -160 м.Каким стало расстояние между автобусами?
Математика
Один трактор может вспахать поле за 14 часов,а другой-за 8 часов.Какой трактор больше вспашет:первый за 7 часов или второй за 5 часов?
Математика
автобус проходит расстояние от города до деревни за 8часов, легковая машина - за 6часов.какое расстояние больше пройденное автобусом за 5 ч или лег...