После двукратного повышения каждый раз на 10% цена товара стала равной 484 рублей. Какова была цена товара после первого повышения?

Гость: Гость:

Пусть изначальная цена была х рублей, 10% от х равно 0.1х, цена после первого повышения равна х+0.1х=1.1х рублей, 10% от 1.1х равно 0.1*1.1х=0.11х, цена после второго повышения 1.1х+0.11х=1.21х рублей. По условию задачи 1.21х=484 х=484:1.21 х=400 1.1х=400*1.1=440 ответ: 440 рублей -цена после первого повышения