Ручка. линейка. ластик и закладка стоят 20 руб. Ручка, линейка, иластик стоят17 руб. Закладка , ластик и линейка стоят 12 руб. Сколько стоит каждый предмет?

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Ручка - a ластик - b линейка - c закладк - d Решение: a+b+c+d=20 a+b+c=17 17+d=20 d=20-17 d=3 (руб.) - стоит закладка a+b+c+d=20 d+b+c=12 a+12=20 a=20-12 a=8 (руб.) - стоит ручка a+b+c+d=20 a+b+c=17 8+b+c=17 b+c=17-8 b+c=9 при данном условии стоимость ластика и линейки считается общей и равна 9 рублям Ответ: ручка стоит 8 рублей, цена ластика и линейки вместе составляет 9 рублей, а закладки - 3 рубля.