Турист заметил, что если он будет делать 2 шага в секунду, то мост длинной 260м он преодолеет за 4мин 20сек. а)Какова длина шага туриста? б)За какое время он преодолеет мост, если увеличить шаг на 15 см?

Математика

Турист заметил, что если он будет делать 2 шага в секунду, то мост длинной 260м он преодолеет за 4мин 20сек. а)Какова длина шага туриста? б)За какое время он преодолеет мост, если увеличить шаг на 15 см?

Автор: Гость