Турист заметил, что если он будет делать 2 шага в секунду, то мост длинной 260м он преодолеет за 4мин 20сек. а)Какова длина шага туриста? б)За какое время он преодолеет мост, если увеличить шаг на 15 см?
Математика
Турист заметил, что если он будет делать 2 шага в секунду, то мост длинной 260м он преодолеет за 4мин 20сек. а)Какова длина шага туриста? б)За какое время он преодолеет мост, если увеличить шаг на 15 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4мин20сек=4*60+20=260с 2) 260:260=1 м - длина 2 шагов туриста 3) 1:2=0.5 м=50 см - длина шага туриста 4) 50+15=65 см - новая длина шага туриста 5) 65*2=130 см=1.3 м - новая длина 2 шагов туриста 6) 260:1.3=200 с=3 мин 20 с - за такое время турист одолеет мост новым шагом
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