какие сведения можно получить из физической карты

Українська література
какие сведения можно получить из физической карты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Физическая карта  отображает географическую оболочку в целом, составляющие её природные комплексы и компоненты. Основу физической карты мира составляет общее землеведение и ландшафтоведение. Общее землеведение занимается изучением закономерностей географической оболочки в целом, ландшафтоведение изучает ландшафтные комплексы
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