какие сведения можно получить из физической карты
Українська література
какие сведения можно получить из физической карты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Физическая карта отображает географическую оболочку в целом, составляющие её природные комплексы и компоненты. Основу физической карты мира составляет общее землеведение и ландшафтоведение. Общее землеведение занимается изучением закономерностей географической оболочки в целом, ландшафтоведение изучает ландшафтные комплексы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Турист заметил, что если он будет делать 2 шага в секунду, то мост длинной 260м он преодолеет за 4мин 20сек. а)Какова длина шага туриста? б)За како...
Алгебра
Математика
Ручка. линейка. ластик и закладка стоят 20 руб. Ручка, линейка, иластик стоят17 руб. Закладка , ластик и линейка стоят 12 руб. Сколько стоит каждый...