Через точку О пересечения диагоналей квадрата со стороной 4 см проведена прямая ОN, перпендикулярную плоскости квадрата. Найдите расстояние от точки N до вершин квадрата, если ON = √ 17.
Геометрия
Через точку О пересечения диагоналей квадрата со стороной 4 см проведена прямая ОN, перпендикулярную плоскости квадрата. Найдите расстояние от точки N до вершин квадрата, если ON = √ 17.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диагональ квадрата АВСД: АС = √(2*АД^2) = 4√2 (по теореме Пифагора) ОС = 2√2 СN = √(ОС^2 + ON^2) = √(8+17) = 5 (см) (по теореме Пифагора) Ответ: 5см
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