Через точку О пересечения диагоналей квадрата со стороной 4 см проведена прямая ОN, перпендикулярную плоскости квадрата. Найдите расстояние от точки N до вершин квадрата, если ON = √ 17.

Геометрия

Через точку О пересечения диагоналей квадрата со стороной 4 см проведена прямая ОN, перпендикулярную плоскости квадрата. Найдите расстояние от точки N до вершин квадрата, если ON = √ 17.

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