Пуля, летящая со скоростью 400 м/с, влетела в деревянную доску и углубилась в лес на 20 см. С каким ускорением двигалась пуля внутри доски? На какой глубине скорость пули уменьшилась в 2 раза?

Физика
Пуля, летящая со скоростью 400 м/с, влетела в деревянную доску и углубилась в лес на 20 см. С каким ускорением двигалась пуля внутри доски? На какой глубине скорость пули уменьшилась в 2 раза?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:                           СИ                        Решение v0 = 400 м/c                                               V = 0                                                         S= (V^2 - v0^2) / 2a S = 20 см                      0,2 м                    a = ( (V^2 - v0^2)/ S ) / 2 ______________                                       a = ( ( 0 - 160000 м/c)/ 0.2 м ) / 2 a - ?                                                         а = -400000 м/c^2 S-?; V = 200 м/c                                        _______________________                                                                                                    S = (-40000 м/c) / -800000 м/c^2                                                                S = 0.05 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Допоможіть написати твір на тему Поламане деревце.
Ответить
Алгебра
Выпуск продукции на предприятии увеличился в первый год на 10%, во второй год на 15% . На сколько % (по отношению к первоначальному уровню) увеличи...
Ответить
Геометрия
Через точку О пересечения диагоналей квадрата со стороной 4 см проведена прямая ОN, перпендикулярную плоскости квадрата. Найдите расстояние от точк...
Ответить
Геометрия
в равнобедренном треугольнике с боковой стороной 8 корней из 3 и углом при основании 30 градусов найдите длину высоты, проведенной к боковой сторро...
Ответить
Українська література
какие сведения можно получить из физической карты
Ответить