Пуля, летящая со скоростью 400 м/с, влетела в деревянную доску и углубилась в лес на 20 см. С каким ускорением двигалась пуля внутри доски? На какой глубине скорость пули уменьшилась в 2 раза?
Физика
Пуля, летящая со скоростью 400 м/с, влетела в деревянную доску и углубилась в лес на 20 см. С каким ускорением двигалась пуля внутри доски? На какой глубине скорость пули уменьшилась в 2 раза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: СИ Решение v0 = 400 м/c V = 0 S= (V^2 - v0^2) / 2a S = 20 см 0,2 м a = ( (V^2 - v0^2)/ S ) / 2 ______________ a = ( ( 0 - 160000 м/c)/ 0.2 м ) / 2 a - ? а = -400000 м/c^2 S-?; V = 200 м/c _______________________ S = (-40000 м/c) / -800000 м/c^2 S = 0.05 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Выпуск продукции на предприятии увеличился в первый год на 10%, во второй год на 15% . На сколько % (по отношению к первоначальному уровню) увеличи...
Геометрия
Через точку О пересечения диагоналей квадрата со стороной 4 см проведена прямая ОN, перпендикулярную плоскости квадрата. Найдите расстояние от точк...
Геометрия
в равнобедренном треугольнике с боковой стороной 8 корней из 3 и углом при основании 30 градусов найдите длину высоты, проведенной к боковой сторро...
Українська література