Выпуск продукции на предприятии увеличился в первый год на 10%, во второй год на 15% . На сколько % (по отношению к первоначальному уровню) увеличился выпуск продукции.

Алгебра

Выпуск продукции на предприятии увеличился в первый год на 10%, во второй год на 15% . На сколько % (по отношению к первоначальному уровню) увеличился выпуск продукции.

Автор: Гость