Выпуск продукции на предприятии увеличился в первый год на 10%, во второй год на 15% . На сколько % (по отношению к первоначальному уровню) увеличился выпуск продукции.
Алгебра
Выпуск продукции на предприятии увеличился в первый год на 10%, во второй год на 15% . На сколько % (по отношению к первоначальному уровню) увеличился выпуск продукции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через год предприятие выпустит 100 + 10 = 110% от базового года. а через 2 года 110 * (1 + 15/100) = 126,5%
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