Допоможіть написати твір на тему Поламане деревце.

Гость: Гость:

Одного сонячного дня з під землі з^явився малесенький росточок.Обережно він розгорнув свої перші листочки і простягнув їх до сонця.Все навкруги здавалося йому чудовим.Випустив він ще декілька листочків,а потім декілька гілочок і незабаром перетворився у маленьке деревце. Йому так подобалося рости і грітися на сонечку. Але раптом все навкруги стало темним, налетів страшенний вітер. Без жодного жалю гнув і ламав він слабеньке деревце,зривючи з нього молоді листочки.Деревце не витримало і впало на землю.Йому здавалося,що більше ніколи не побачить воно сонця,не розправить свої гілки.Аж тут виглянуло сонечко,ласкаво пригріло зламане деревце.І деревце відчуло нові сили,нове бажання жити.Воно піднялось і росло далі.Його стовбур ставв трошки кривим ,але це не завадило йому перетворитися у сильне дерево,якому вже не страшні вітри.