Будь-ласка..дуже потрібно!!!!! 2. Яка хімічна формула газуватої сполуки густиною 0,717 г/л, якщо вона складається з атома невідомого хімічного елемента та чотирьох атомів Гідрогену? або!!!! 1. Яка формула сполуки, якщо вона скл...
Химия
Будь-ласка..дуже потрібно!!!!! 2. Яка хімічна формула газуватої сполуки густиною 0,717 г/л, якщо вона складається з атома невідомого хімічного елемента та чотирьох атомів Гідрогену? або!!!! 1. Яка формула сполуки, якщо вона складається з атома Плюмбуму та двох груп, кожна з яких складається із атома Нітрогену та невідомої кількості атомів Оксигену. Її молярна маса дорівнює 299 г/моль.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.PbxOyNz M(Pb)=207 M(OyNz)=92 PbO4N2 или Pb(NO2)2 M( Pb(NO2)2 )207+64+28=299 г/моль. 1.Если в молекуле четыре атома водорода - значит неизвестное вещество находится в IV группе в IV группе только С создает газовые соединения CH4
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