3 конверта на 12 рубл.дешевле 5 таких же конвертов. На сколько стоимость 11 таких конвертов больше стоимости 9 конвертов,если цена конверта постоянна.
Математика
3 конверта на 12 рубл.дешевле 5 таких же конвертов. На сколько стоимость 11 таких конвертов больше стоимости 9 конвертов,если цена конверта постоянна.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х- цена кoнверта 5x-3x =12 x=6 11*6-9*6=66-54=12 на 12 рублей стоимость 11 таких конвертов больше стоимости 9 конвертов
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