3 конверта на 12 рубл.дешевле 5 таких же конвертов. На сколько стоимость 11 таких конвертов больше стоимости 9 конвертов,если цена конверта постоянна.

Математика

3 конверта на 12 рубл.дешевле 5 таких же конвертов. На сколько стоимость 11 таких конвертов больше стоимости 9 конвертов,если цена конверта постоянна.

Автор: Гость