При каких значениях p корнем уравнения р(х +4) -(5 - р) = 16 является число 2 ?
Алгебра
При каких значениях p корнем уравнения р(х +4) -(5 - р) = 16 является число 2 ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как 2 является корнем уравнения, то р(2+4)-(5-р)=16 6р-5+р=16 7р=21 р=3 Ответ: при р=3
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