витя ждал гостей на день рождения.вокруг стола поставили несколько табуретов .инесколько стульев.у каждого табурета было по 3 ножки а у каждого стула по 4.ребята заняли все стулья и табуреты.и оказалось что всех ножек-у стульев...

Математика
витя ждал гостей на день рождения.вокруг стола поставили несколько табуретов .инесколько стульев.у каждого табурета было по 3 ножки а у каждого стула по 4.ребята заняли все стулья и табуреты.и оказалось что всех ножек-у стульев табуретов и ребят -49.сколько всего ребят было за столом.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У табурета с сидящим на нем 5 ножек. У стула с сидящим на нем 6 ножек. Если было Х табуретов и Y стульев, то получаем уравнение  5 * Х + 6 * Y = 49 Поскольку 49 при делении на 5 дает 4, то и Y при делении на 5 дает 4, следовательно, Y = 4 (9 уже много). Тогда Х = (49 - 6 * Y)/5= (49 - 24)/5 = 5 Итого было 4 + 5 = 9 ребят
Гость:
табуретов - х,    у них 3х ножек, стульев    - у,    у них 4у ножек, ребят       - х+у, у них 2х+2у ножек   3х+4у+2х+2у = 49 5х+6у=49   При х=1,   5х=5,   6у=44 при х=2,   5х=10,   6у=39 при х=3,   5х=15,   6у=34 при х=4,   5х=20,   6у=29 при х=5,   5х=25,   6у=24,   у=4   - единственно возможный вариант при х=6,   5х=30,   6у=19 при х=7,   5х=35,   6у=14 при х=8,   5х=40,   6у=9 при х=9,   5х=45,   6у=4 5+4=9 ребят
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