витя ждал гостей на день рождения.вокруг стола поставили несколько табуретов .инесколько стульев.у каждого табурета было по 3 ножки а у каждого стула по 4.ребята заняли все стулья и табуреты.и оказалось что всех ножек-у стульев...
Математика
витя ждал гостей на день рождения.вокруг стола поставили несколько табуретов .инесколько стульев.у каждого табурета было по 3 ножки а у каждого стула по 4.ребята заняли все стулья и табуреты.и оказалось что всех ножек-у стульев табуретов и ребят -49.сколько всего ребят было за столом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У табурета с сидящим на нем 5 ножек. У стула с сидящим на нем 6 ножек. Если было Х табуретов и Y стульев, то получаем уравнение 5 * Х + 6 * Y = 49 Поскольку 49 при делении на 5 дает 4, то и Y при делении на 5 дает 4, следовательно, Y = 4 (9 уже много). Тогда Х = (49 - 6 * Y)/5= (49 - 24)/5 = 5 Итого было 4 + 5 = 9 ребят
Гость:
табуретов - х, у них 3х ножек, стульев - у, у них 4у ножек, ребят - х+у, у них 2х+2у ножек 3х+4у+2х+2у = 49 5х+6у=49 При х=1, 5х=5, 6у=44 при х=2, 5х=10, 6у=39 при х=3, 5х=15, 6у=34 при х=4, 5х=20, 6у=29 при х=5, 5х=25, 6у=24, у=4 - единственно возможный вариант при х=6, 5х=30, 6у=19 при х=7, 5х=35, 6у=14 при х=8, 5х=40, 6у=9 при х=9, 5х=45, 6у=4 5+4=9 ребят
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