витя ждал гостей на день рождения.вокруг стола поставили несколько табуретов .инесколько стульев.у каждого табурета было по 3 ножки а у каждого стула по 4.ребята заняли все стулья и табуреты.и оказалось что всех ножек-у стульев...

Гость: Гость:

У табурета с сидящим на нем 5 ножек. У стула с сидящим на нем 6 ножек. Если было Х табуретов и Y стульев, то получаем уравнение 5 * Х + 6 * Y = 49 Поскольку 49 при делении на 5 дает 4, то и Y при делении на 5 дает 4, следовательно, Y = 4 (9 уже много). Тогда Х = (49 - 6 * Y)/5= (49 - 24)/5 = 5 Итого было 4 + 5 = 9 ребят