однокоренные слова к словам кипятильник,грелка,качели
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однокоренные слова к словам кипятильник,грелка,качели
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кипятильник-кипение,кипяток грелка-перегрев,нагреватель качели-качка,раскачивание
Гость:
Кипятильник: кипение, кипеть, кипячёная. Грелка: греть, нагретый, прогревание. Качели: качать, качка.
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