одна и та же масса воды была нагрета в одном случае на 20 градусов, а в другом случае на 50. в каком случае было израсходованно больше количество теплоты и во сколько раз
Физика
одна и та же масса воды была нагрета в одном случае на 20 градусов, а в другом случае на 50. в каком случае было израсходованно больше количество теплоты и во сколько раз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество теплоты на нагрев жидкости: Q=cm(t2-t1)=cmd(t) масса одна и та же. в обоих случаях вещество вода значит м1=м2 с1=с2 Q2/Q1=50/20=2.5 Ответ: в 2.5 раза больше во втором случае
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