одна и та же масса воды была нагрета в одном случае на 20 градусов, а в другом случае на 50. в каком случае было израсходованно больше количество теплоты и во сколько раз

Физика

одна и та же масса воды была нагрета в одном случае на 20 градусов, а в другом случае на 50. в каком случае было израсходованно больше количество теплоты и во сколько раз

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