решить уравнение (x² -x-1)² -x³ =5

Алгебра
решить уравнение (x² -x-1)² -x³ =5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выражение: (x-x-1)-x=5     Шаг 1: -1-x-5=0 Шаг 2: -6-x=0 Ответ: -x-6=0     Решаем относительно x; x=6
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