решить уравнение (x² -x-1)² -x³ =5
Алгебра
решить уравнение (x² -x-1)² -x³ =5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выражение: (x-x-1)-x=5 Шаг 1: -1-x-5=0 Шаг 2: -6-x=0 Ответ: -x-6=0 Решаем относительно x; x=6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
одна и та же масса воды была нагрета в одном случае на 20 градусов, а в другом случае на 50. в каком случае было израсходованно больше количество т...
Математика
3 конверта на 12 рубл.дешевле 5 таких же конвертов. На сколько стоимость 11 таких конвертов больше стоимости 9 конвертов,если цена конверта постоянна.