автомобиль , двигаясь равноускоренно из состояния покоя, за пятую секунду разгона проходит 6,3 м . Какую скорость развил автомобиль к концу пятой секунды от начала движения?

Физика

автомобиль , двигаясь равноускоренно из состояния покоя, за пятую секунду разгона проходит 6,3 м . Какую скорость развил автомобиль к концу пятой секунды от начала движения?

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