автомобиль , двигаясь равноускоренно из состояния покоя, за пятую секунду разгона проходит 6,3 м . Какую скорость развил автомобиль к концу пятой секунды от начала движения?

Физика
автомобиль , двигаясь равноускоренно из состояния покоя, за пятую секунду разгона проходит 6,3 м . Какую скорость развил автомобиль к концу пятой секунды от начала движения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
автомобиль двигаясь равноускоренно  s(t)=v0*t+a*t^2/2  s(4)=8*a  s(5)=12,5*a  s(5)-s(4)=4,5*a  6,3=4,5*a  a=1,4  v=v0+a*t=1,4*5=7 м/с
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