напишите рассказ (реальный или воображаемый) о ком-то от Вашей семьи.на английском языке
Английский язык
напишите рассказ (реальный или воображаемый) о ком-то от Вашей семьи.на английском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возьми фото и опиши всю свою семью.Лишних убери)))))И получи отлично!!! This is my family.I have a mother,father,sister,grandmother and tow grandfathers.You can see my mother,father,sister and me on the photo.My mother's name is Juliya.She is thierty-two!My father's name Nick.He is thirty-eight.My sister's name Liana.She is two. And this is me.My namy is Katya))).I am ten.I am a pupil and I love my famely very mach.
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