В калориметр налили воду массой 0.39 кг при температуре 20 C и воду массой 0,21 кг при температуре 60 C. Определите установившуюся температуру воды.
Физика
В калориметр налили воду массой 0.39 кг при температуре 20 C и воду массой 0,21 кг при температуре 60 C. Определите установившуюся температуру воды.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q1=-Q2 cm1(t-t1)=-cm2(t-t2) m1(t-t1)=-m2(t-t2) 0,39t-0,39*20=-0,21t+0,21*60 0,39t-7,8=-0,21t+12,6 0,6t=20,4 t=34
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