В калориметр налили воду массой 0.39 кг при температуре 20 C и воду массой 0,21 кг при температуре 60 C. Определите установившуюся температуру воды.

Физика

В калориметр налили воду массой 0.39 кг при температуре 20 C и воду массой 0,21 кг при температуре 60 C. Определите установившуюся температуру воды.

Автор: Гость