Уравнение Корень из выражения 2х-7 умножить на корень пятой степени из выражения 25-х^2 меньше =0 (меньше или равно нуля)

неравенство корень из выражения 2х-7 умножить на корень пятой степени из выражения 25-х^2 <=0 (подкоренное выражения корня четной степени должно быть неотрицательным, выражение, корень четной степени из выражения неотрицателен) равносильно совокупности уравнения 2x-7=0 и системы неравенств решим уравнение: 2x-7=0 2x=7 х=3.5 решим систему неравенств 2х-7>0 25-х^2<=0 2x>=7 x^2-25>=0 x>=7\2 (x-5)(x+5)>=0 x>=3.5 и (x<=-5 или x>=5) х Є [5;+бесконечность) обьединяя решения, получим окончательно ответ: {3.5}обьединение [5;+бесконечность)

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Область определения 2*Х - 7 ≥ 0 или Х ≥ 3,5 На этой области первое выражение неотрицательно, тогда если оно не равно 0, второе выражение должно быть неположительным. 25 - Х² ≤ 0 Х² ≥ 25 Х ∈ ( -∞ ; -5] ∨ [5 ; +∞) Поскольку Х должен принадлежать области определения, а Х = 3,5 является решением, то Х ∈ { 3,5 } ∨ [ 5 ; +∞ )