Уравнение Корень из выражения 2х-7 умножить на корень пятой степени из выражения 25-х^2 меньше =0 (меньше или равно нуля)

Алгебра
Уравнение Корень из выражения 2х-7 умножить на корень пятой степени из выражения 25-х^2 меньше =0 (меньше или равно нуля)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
неравенство корень из выражения 2х-7 умножить на корень пятой степени из выражения 25-х^2 <=0   (подкоренное выражения корня четной степени должно быть неотрицательным, выражение, корень четной степени из выражения неотрицателен)   равносильно совокупности уравнения 2x-7=0 и системы неравенств решим уравнение: 2x-7=0 2x=7 х=3.5 решим систему неравенств 2х-7>0 25-х^2<=0   2x>=7 x^2-25>=0   x>=7\2 (x-5)(x+5)>=0   x>=3.5 и (x<=-5 или x>=5) х Є [5;+бесконечность) обьединяя решения, получим окончательно ответ: {3.5}обьединение [5;+бесконечность)  
Гость:
Область определения  2*Х - 7 ≥ 0  или  Х ≥ 3,5 На этой области первое выражение неотрицательно, тогда если оно не равно 0, второе выражение должно быть неположительным.   25 - Х² ≤ 0    Х² ≥ 25 Х ∈ ( -∞ ; -5] ∨ [5 ; +∞) Поскольку Х должен принадлежать области определения, а Х = 3,5 является решением, то  Х ∈ { 3,5 } ∨ [ 5 ; +∞ )
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