Отходящий от станции поезд в течение первых 20 с движется прямолинейно и равноускоренною Известно, что за третью секунду от начала движения поезд прошел 2 мю Определите модуль вектора перемещения , совершенного поездом за перву...

Физика

Отходящий от станции поезд в течение первых 20 с движется прямолинейно и равноускоренною Известно, что за третью секунду от начала движения поезд прошел 2 мю Определите модуль вектора перемещения , совершенного поездом за первую секунду, и модуль вектора ускорения с которым он двигался

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