Отходящий от станции поезд в течение первых 20 с движется прямолинейно и равноускоренною Известно, что за третью секунду от начала движения поезд прошел 2 мю Определите модуль вектора перемещения , совершенного поездом за перву...
Физика
Отходящий от станции поезд в течение первых 20 с движется прямолинейно и равноускоренною Известно, что за третью секунду от начала движения поезд прошел 2 мю Определите модуль вектора перемещения , совершенного поездом за первую секунду, и модуль вектора ускорения с которым он двигался
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я помню года 4 такую задачу решал))) Дано: ВС=2м Решение: t=1c OA:BC=1:5 OA-? OA:2м=1:5 а-? 5*ОА=2м ОА=2м/5м=0,4м ОА= (а(х))*((1с)в квадрате)/2 а=2*ОА/(1с)кв=(2*0,4м)/1с(кв)=0,8м/с(кв) Ответ:ОА=0,4;а=0,8м/с(кв)
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