Отходящий от станции поезд в течение первых 20 с движется прямолинейно и равноускоренною Известно, что за третью секунду от начала движения поезд прошел 2 мю Определите модуль вектора перемещения , совершенного поездом за перву...

Физика
Отходящий от станции поезд в течение первых 20 с движется прямолинейно и равноускоренною Известно, что за третью секунду от начала движения поезд прошел 2 мю Определите модуль вектора перемещения , совершенного поездом за первую секунду, и модуль вектора ускорения с которым он двигался
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я помню года 4 такую задачу решал))) Дано: ВС=2м Решение:  t=1c OA:BC=1:5  OA-? OA:2м=1:5  а-? 5*ОА=2м  ОА=2м/5м=0,4м  ОА= (а(х))*((1с)в квадрате)/2  а=2*ОА/(1с)кв=(2*0,4м)/1с(кв)=0,8м/с(кв)  Ответ:ОА=0,4;а=0,8м/с(кв)  
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